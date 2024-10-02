السعودية تفوز باستضافة مؤتمر الرابطة الدولية للمدعين العامين لعام 2026

وأكد النائب العام الشيخ سعود المعجب أن استضافة المملكة لهذا الحدث البارز يعكس المكانة العالمية الرائدة للمملكة وحضورها الفعّال في المنظمات الدولية، وامتداداً لتطور النيابة العامة السعودية على المستوى الدولي، وتأكيداً على دورها المحوري في تعزيز العدالة وترسيخ مبدأ التواصل القضائي الدولي، مشيراً إلى أن الاستضافة ستتيح فرصة تبادل الخبرات وتطوير المنظومات العدلية بما يخدم الدول الأعضاء وشعوبها.
يذكر أن النيابة العامة السعودية تقدمت بملف استضافة المؤتمر تمكنت فيه من حصد أغلبية أصوات اللجنة التنفيذية للرابطة من مختلف النيابات العامة وهيئات الادعاء على مستوى العالم.
وتعتبر رابطة المدعين العامين أكبر تجمع للنيابات العامة في العالم، وتضم في عضويتها أكثر من 170 جهازًا من أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام والمنظمات الدولية المعنية بالعدالة الجزائية. وتركز الرابطة على رسم السياسات والتعاون الدولي في مجالات العدالة الجزائية ومكافحة الجريمة، وتسعى لتعزيز قدرات أجهزة النيابات والادعاء العام، مع مراعاة حقوق الإنسان في سياق الدعوى الجنائية.
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