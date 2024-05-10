الرئيس العليمي يمنح وسام 26 سبتمبر من الدرجة الأولى للسياسي محمد قحطان

كرّم رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، أمس، المناضل السياسي المغيّب في سجون المليشيات الحوثية الارهابية، محمد محمد قحطان، بمنحه وسام 26 سبتمبر من الدرجة الأولى، تسلمه بالنيابة عنه نجله عبدالرحمن.



وكان العليمي قد قلّد بالوسام نفسه كلاً من الفريق الركن محمود أحمد سالم الصبيحي، والفريق ناصر منصور هادي تسلمه بالنيابة عنه نجله سند، والفريق فيصل محمد رجب، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.



ويأتي التكريم اعتزازًا وعرفانًا بدور المناضلين في معركة الشعب اليمني ضد المشروع الإمامي الغاشم، ودفاعهم المخلص عن النظام الجمهوري، ومكتسباته، وتقديرًا لعطائهم، وإسهاماتهم الجليلة في تعزيز دور الحركة الوطنية، وقواها السياسية، ونضالها السلمي من أجل بناء الدولة الديمقراطية العادلة.



في سياق متصل كرم العليمي شهداء الواجب من منتسبي القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وكافة التشكيلات العسكرية، بمنحهم وسام الشجاعة الذي تسلمه وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري.



كما كرم شهداء الواجب من منتسبي وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية، بمنحهم وسام الشجاعة، تسلمه وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان.