تعز.. إحباط محاولتي تسلل لمليشيا الحوثي باتجاه مواقع قوات الجيش

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الاحد، إحباط محاولتي تسلل شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية، باتجاه مواقعها شمال غرب وجنوب شرق تعز (جنوب غرب اليمن).



وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان على صفحته بالفيسبوك، أن قوات الجيش الوطني أحبط محاولتي تسلل لعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، باتجاه مواقع الجيش، الليلة الماضية.



وأشار إلى أن محاولتي التسلل شهدتها جبهتي الدمينة (شمال غرب المدينة)، والشقب جنوب شرق تعز، دون مزيد من التفاصيل.



وفي وقت سابق من الليلة الماضية، ذكرت مصادر عسكرية، أن مليشيا الحوثي الإرهابية شنت هجوماً على مواقع القوات المشتركة في جبهة مقبنة غربي تعز.



وأوضحت المصادر أن دوي انفجارات ضخمة سُمعت من سكان المنطقة.



وخلال الأيام الماضية كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من عملياتها العدائية باتجاه مواقع قوات الجيش في عدة جبهات بالمحافظة، تزامناً مع تحركات أممية ودولية جديدة لإحياء مسار مفاوضات جهود السلام في اليمن.