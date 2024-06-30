هيئة بحرية: سفينة تجارية وطاقمها بخير بعد واقعة قبالة ميناء المخا اليمني

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الأحد إنها تلقت بلاغا عن واقعة تتعلق بسفينة على بعد 13 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء المخا اليمني، لكن السفينة وطاقمها بخير.



وأوضحت الهيئة في مذكرة أن سفينة تجارية أبلغت عن اقتراب 12 قاربا صغيرا منها مع البقاء حولها لمدة ساعة تقريبا قبل مغادرة الموقع.



وأضافت المذكرة أن السفينة وطاقمها بخير، وأن السفينة تواصل الإبحار إلى الميناء التالي في رحلتها.



وتشن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على مسارات الشحن البحري منذ نوفمبر تشرين الثاني قائلة إنها تفعل ذلك تضامنا مع الفلسطينيين في مواجهة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



وأسفرت عشرات الهجمات التي نفذها الحوثيون عن غرق سفينتين والاستيلاء على أخرى ومقتل ثلاثة بحارة على الأقل.

المصدر: رويترز