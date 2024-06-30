شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن تنبأت بزلزال المغرب المدمر.. ليلى عبد اللطيف تدق ناقوس الخطر وتتوقع حدوث زلازل جديدة في هذه الدول العربية!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد أن تنبأت بزلزال المغرب المدمر.. ليلى عبد اللطيف تدق ناقوس الخطر وتتوقع حدوث زلازل جديدة في هذه الدول العربية!!