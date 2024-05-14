اليمن.. الجمارك تصدر تعميمًا للمنافذ بمنع إدخال الأدوية المُحمّلة بحاويات غير مُبرّدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدرت مصلحة الجمارك اليمنية، اليوم الثلاثاء، تعميمًا نصّ على عدم السماح بإدخال الأدوية على حاويات حديدية غير مبرّدة في كافة منافذ الجمهورية.

وحسب التعميم الصادر من رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، إلى مدير عام مكتب جمارك عدن، بشأن منع إدخال أي أدوية على حاويات حديدية جافة، أو أي طريقة غير مطابقة لمتطلبات وظروف التخزين والمواصفات المطلوبة.

وأشار إلى أن هذا التعميم يأتي استنادا إلى مذكرة القاضي رئيس استئناف جنوب عدن، بشأن التعميم بمنع إدخال أي شحنات أدوية وبأي كمية كانت ما لم تكن شحنت ونقلت على حاويات مبردة وفقا لمتطلبات استيراد ونقل وخزن الأدوية طبقا للقوانين النافذة ودساتير الأدوية، وحسب ما ورد بمذكرة وكيل نيابة الصناعة والتجارة رقم (65) تاريخ 25 مارس 2024.

وشدد رئيس مصلحة الجمارك على الجهات المعنية بسرعة تنفيذ أوامر رئيس النيابة وموافاته بما تمّ أولا بأول.