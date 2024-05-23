الأمم المتحدة: حان الوقت للحلول المساعدة في تحقيق السلام في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إن "الوقت حان للتضامن والحلول المشتركة للمساعدة في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان للجميع".

جاء ذلك، في برقية تهنئة بعثها "غوتيريش" إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، هنأ فيها الشعب اليمني، بالذكرى الـ34 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، وفقا لوكالة سبأ.

وقال: “أتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اليمنية، حيث تشارك الأمم المتحدة شعب الجمهورية اليمنية في الاحتفال بهذا اليوم المميز”.

وأضاف: “وإذ نحتفل بهذا اليوم المهم، دعونا نتعهد ببناء مستقبل أفضل لشعب الجمهورية اليمنية وجميع الشعوب، وإنها لحظة لنتذكر أهمية تعزيز أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة أزمة المناخ، وتوسيع الفرص والأمل للجميع”.

وكانت واشنطن قد هنأت في وقت سابق رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بمناسبة عيد الوحدة، وجددت دعمها لجهود إحلال السلام في اليمن.

