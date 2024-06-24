ميلشيات الحوثي تمنع بيع التذاكر من خارج اليمن لرحلات مطار صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت ميلشيات الحوثي، الأحد، منع بيع تذاكر الرحلات من مطار صنعاء، أو الحجز من مكاتب خارج اليمن، بعد أسابيع من توجيه الحكومة الشرعية الخطوط الجوية اليمنية نقل ارصدتها إلى خارج سيطرة الحوثيين.



ووفق مذكرة حوثية، - اطلع عليها يمن شباب نت – "قررت منع بيع وإصدار أي تذاكر سفر من خارج اليمن على رحلات تبدأ من الداخل"، وقالت: "لن يتم التعامل مع أي تذكرة مخالفة ابتداء من اليوم الاثنين 24 يونيو".



وبررت ذلك بأنه يأتي عقب، الإجراءات الخاصة بإقفال أنظمة حجز وبيع تذاكر السفر من وكلاء السفر داخل اليمن، في إشارة لقرارات الحكومة الشرعية بهذا الشأن.





يشار أن جماعة الحوثي تتحكم عبر مكتب الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء، بكثير من إيرادات الشركة، سواء بنظام الحجوزات، أو الرحلات المحدودة التي تنطلق من مطار صنعاء منذ نحو عامين.



وفي مطلع الشهر الحالي، وجهت وزارة النقل الخطوط الجوية اليمنية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية أصول وأموال الشركة من سيطرة الحوثيين، وطلبت نقل كل الأنشطة وإيراداتها إلى عدن، أو إلى حسابات الشركة في الخارج.



‏وأكدت ضرورة تحويل إيرادات مبيعات الشركة إلى تلك الحسابات بشكل عاجل، تماشياً مع قرار البنك المركزي اليمني، الذي أوقف التعامل مع البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، والتي تودع فيها أموال الشركة حالياً.



شددت على أهمية استكمال الترتيبات الفنية والتجارية لنقل ما تبقَّى من أنشطة شركة الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء إلى عدن، وتوريد حصيلة مبيعات التذاكر إلى الحسابات المحددة.



كما دعت وزارة النقل في عدن، جميع وكالات السفر المعتمدة، التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، للانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة، أو إلى خارج اليمن؛ لمزاولة نشاطها.