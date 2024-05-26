اليمن يتطلّع إلى دعم أردني لتعزيز جاهزيّة وكفاءة القوات المسلحة اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعرب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، السبت عن تطلع الجمهورية اليمنية لمزيد من التعاون والدعم مع المملكة الأردنيّة؛ لتعزيز جاهزيّة وكفاءة القوات المسلحة اليمنية.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة عمّان، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي.. مشيدًا بالدعم الأردني للجيش اليمني في المجالات التدريبية واللوجستية والفنية والمعلوماتية، وأدوارهم الكبيرة في بناء وتطوير الجيش اليمني.

وحسب وكالة سبأ، فقد أعرب رئيس هيئة الأركان عن تطلعه للدعم الأردني لقواته المسلحة لتقوم بواجباتها الوطنية والعروبية في استعادة أمن واستقرار اليمن وسيادته وتكون شريكًا فعالًا في تعزيز الأمن القومي والاقليمي وفي جهود محاربة الإرهاب وجرائم التهريب وحماية الملاحة الدولية والأمن العالمي.

وكان اللقاء قد بحث جوانب تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في المجالات العسكرية والأمنية وتعزيز الأمن البحري ومكافحة الإرهاب.

وعلى هامش الزيارة التي رافقه فيها مستشار رئيس هيئة الأركان العميد الركن سالم ضرمان، حضر رئيس هيئة الأركان الفريق بن عزيز، اختتام فعاليات التمرين العسكري المشترك "الأسد المتأهب 2024"، في نسخته الحادية عشرة.

وشارك في التمرين اليمن ممثلة بوحدات من قوات العمليات الخاصة بالقوات المسلحة اليمنية، إلى جانب قوات عسكرية من 33دولة شقيقة وصديقة، واستمر التمرين من 12 إلى 23 مايو 2024.