حضرموت.. توتر ورفض قبلي لاستحداث معسكر لقوات مدعومة إماراتيًا في "الدّيس"

المنامة - ياسر ابراهيم - رَفَضت قبائل الحموم بمديرية "الديس الشرقية" بمحافظة حضرموت (شرق اليمن)، استحداث معسكر لقوات مدعومة إماراتيًا في المنطقة، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع.

وأكد مصدر قبلي، لـ"يمن شباب نت"، أن التوتر ما زال قائمًا بين الجانب الإماراتي، وبين قبائل الحموم، وأبناء منطقة باغشوة بمديرية الديس الشرقية، شرق محافظة حضرموت.

وأضاف المصدر، أن الجانب الإماراتي يحاول الاستمرار في عملية الاستحداث، وبناء التحصينات في المنطقة الواقعة في رأس باغشوة، رغم التحذيرات القبلية.

وكان أبناء قبائل الحموم وأهالي منطقة رأس باغشوة، قد عبروا عن رفضهم جملة وتفصيلا إنشاء المعسكر، مؤكدين أن "الموقع يعتبر المنتزه والمتنفّس الوحيد لأهالي المنطقة".

وأوضح أبناء قبائل الحموم وأهالي المنطقة، في بيان عقب اجتماع لهم، الاحد الماضي، أن مديرية الديس الشرقية يتواجد بها أكثر من ثلاثة معسكرات ونقاط عسكرية تابعة للمنطقة الثانية والتحالف، مؤكدا أن المنطقة ليست بحاجة إلى معسكرات إضافية.

ودعت القبائل وأبناء المنطقة في بيانهم، المنطقة العسكرية الثانية والجانب الإماراتي إلى "تجنب أي استفزازات أو أعمال متهورة قد تؤدي إلى فتنة لا يحمد عقباها".

وحملت قبائل الحموم، المنطقة الثانية والجانب الإماراتي "كامل المسؤولية المترتبة على أي عمل قد يؤدي إلى انزلاق خطير".