بعد اختطاف وتعذيب دام 7 أشهر - مليشيا الحوثي تُجبر مُعلم على توقيع تعهد بعدم تنظيم احتفالات وطنية في إحدى بلدات إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أجبرت مليشيا الحوثي الإرهابية، مُعلم على توقيع تعهد بعدم تنظيم احتفالات وطنية في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن)، وذلك بعد اختطاف وتعذيب دام سبعة أشهر في سجونها.



وقالت مصادر محلية وإعلامية متطابقة، إن مليشيا الحوثي أفرجت عن الأستاذ (صلاح عبده محمد البعوم)، بعد سبعة أشهر من اختطافه وتعذيبه في سجونها، على ذمة تنظيمه حفلاً للذكرى الـ 61 من ثورة 26 سبتمبر المجيدة في مديرية النادرة (شرقي إب).



وأضافت أن المليشيا مارست بحق "البعوم" طوال فترة اختطافه شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، والابتزاز المالي لأسرته، قبل أن تفرج عليه مؤخراً بعد دفع 7 مليون ريال.



وأشارت المصادر إلى أن المليشيا أجبرت الأستاذ البعوم على توقيع تعهد بعدم المشاركة في تنظيم أية احتفالات وطنية في المديرية، كما أجبرته على تسجيل اعتذار للمليشيا.



وكانت المليشيا قد اختطفت البعوم في أكتوبر من العام الماضي، عقب حملة ملاحقات واقتحامات لمنزله والاعتداء على أفراد أسرته لدوره البارز في تنظيم احتفالات 26 سبتمبر المجيدة بالمديرية.

