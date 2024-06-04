مليشيا الحوثي تفرض فواتير دفع مسبق على خدمة الكهرباء بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - فرَضت شركات الكهرباء التجارية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، على المُشتركين دَفعًا مسبقًا لرسوم الخدمَة.



وأكد مشتركون لـ "يمن شباب" أن بعضاً من شركات الكهرباء التجارية في العاصمة صنعاء فرضَت فاتورة تقديرية لنصف شهر على المُشتركين.



وقال المشتركون إن شركات الكهرباء أضافت رسوم تقديرية للنصف الأول من يونيو (الجاري) إلى فاتُورة الشهر الماضي استباقًا لعيد الأضحى حيثُ يزداد استهلاك الخدمة.



يُشار إلى أن المواطنين وأصحاب المحلات التجارية في العاصمة صنعاء لجأوا إلى الاشتراك في الكهرباء التجارية بعد توقف الكهرباء العمومية عن الخدمة منذ العام 2015م.



واستغلالاً لاحتياج المواطنين للخدمة، رفعت الشركات التجارية التي تعود ملكية غالبيتها إلى قيادات في مليشيا الحوثي، تعرفة الخدمة من بضعة ريالات قبل الحرب إلى نحو 300 ريال.

