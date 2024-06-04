غزة.. 71 شهيدا خلال يوم واحد وحماس تدعو لإدراج الاحتلال ضمن "الكيانات المجرمة بحق الأطفال"

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مناطق متفرقة في قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ242، وسط تحركات دولية تقودها الولايات المتحدة لإبرام اتفاق يفضي إلى وقف الحرب.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب، خلال الـ24 ساعة الماضية، سبع مجازر ضد المدنيين راح ضحيتها 71 شهيداً و182 مصاباً، وهو ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 36550 شهيداً و82959 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.



حماس: 14 ألف طفل فلسطيني ارتقوا في الحرب على غزة



طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأمم المتحدة بإدراج "الاحتلال الإسرائيلي في القائمة السوداء للكيانات المجرمة بحق الأطفال" بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء.



وأشارت الحركة في بيان لها، إلى تقارير أممية أحصت مقتل أو إصابة طفل فلسطيني كل 10 دقائق في قطاع غزة.



وأضافت أن "عدد شهداء شعبنا من الأطفال الذين ارتقوا خلال العدوان الصهيوني المستمر ضد قطاع غزَّة، المقدّر بأكثر من 14 ألف شهيد؛ يفوق عددهم المسجّل على مدى أربعة أعوام من النزاعات في العالم".



وأشارت إلى وجود 200 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال "أغلبهم من طلبة المدارس، تمارس بحقّهم أبشع السياسات العقابية والانتقامية الحاقدة، بينهم أكثر من 20 طفلاً من قطاع غزَّة، تُرتَكب ضدّهم صنوف من الضَّرب والتَّحقيق القاسي".



وأكدت حماس في بيانها مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي القانونية والأخلاقية والإنسانية لوضع حدّ أمام استمرار الاحتلال الصهيوني في انتهاكاته الجسيمة وجرائمه المروّعة بحق أطفال فلسطين.



ودعت الأمم المتحدة إلى إدراج الاحتلال الصهيوني في قائمته السوداء للكيانات التي تستهدف الأطفال بالقتل والتعذيب والتشريد والمنع من الحقوق الأساسية للحياة الطبيعية.



كما دعت حماس المجتمع الدولي، دولاً وحكومات والمؤسسات المعنية بحقوق الطفل، إلى تحمّل مسؤولياته السياسية والإنسانية، تجاه أطفال فلسطين، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين منهم في سجون الاحتلال.



واعتبرت أن استمرار الصمت والتقاعس والعجز الدولي عن تجريم انتهاكات الاحتلال وعدوانه المتصاعد ضد الأطفال في فلسطين، وعدم التحرّك بكل الوسائل لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم؛ يمثّل وصمة عار على جبين هذا العالم، المتخاذل عن وضع حدّ لجرائم هذا الاحتلال النازي ضد شعبنا الفلسطيني.



الأونروا: أطفال غزة يعيشون كابوسا بلا نهاية

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الثلاثاء، إن الأطفال في غزة يعيشون "كابوسا بلا نهاية"، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو 8 أشهر.



وأوضحت على منصة "إكس" أن "القصف والتهجير القسري ونقص الغذاء والماء وغياب التعليم، كلها عوامل تصيب جيلا كاملا بالصدمة".



وأضافت الوكالة الأممية أن "الأطفال في غزة يعيشون كابوسا بلا نهاية"، مؤكدة أن فرق الدعم النفسي والاجتماعي التابعة للأونروا "مستمرة في تقديم الإغاثة والأمل للأطفال في قطاع غزة".

في سياق أخر، حذرت وكالة غوث من أن عدم توفر الوقود في غزة تسبب بتوقف محطات مهمة لتحلية المياه عن العمل، وطالبت الوكالة الأممية السلطات الإسرائيلية بتوفير الوصول إلى المياه بشكل فوري.



وقالت الوكالة الأممية في تغريدة على منصة إكس "ليس لدى الناس ما يكفي من المياه، أصبح البقاء على قيد الحياة تحديا كبيرا"، موضحة أن توقف تلك المحطات يجبر العائلات، وبينهم الأطفال، على السير طويلا للحصول على المياه.

المصدر: وكالات