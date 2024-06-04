قتلى وجرحى إثر انهيار منزل نتيجة انفجار عنيف في المهرة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل أربعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار تسبب بانهيار منزل على رؤوس ساكنيه في مديرية الغيضة عاصمة محافظة المهرة شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن انفجارا عنيفا تسبب بانهيار منزل مكون من طابقين في مديرية الغيضة، أسفر عن مقتل أربعة مواطنين (امرأتين وطفلة ورجل) وجرح آخرين.



وأرجعت المصادر، سبب الحادثة إلى انفجار بطاريات منظومة طاقة شمسية، فيما لم تصدر السلطة المحلية بالمهرة أي توضيح عن أسباب الواقعة حتى وقت كتابة الخبر.



ووفقا للمصادر فإن الضحايا الأربعة المتوفين هم: سالم محمد كدة 35 عامًا، أمينة محمد كدة 21 عامًا، نورة محمد كدة 30 عامًا، نوال علي رعفيت 4 سنوات.