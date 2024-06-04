حضرموت.. محتجون غاضبون يغلقون الخط الدولي تنديدا بتردي خدمة الكهرباء

المنامة - ياسر ابراهيم - أغلق محتجون غاضبون، مساء الثلاثاء، الخط الدولي في مديرية الريدة وقصيعر شرق محافظة حضرموت شرق اليمن، بالتزامن مع احتجاجات مماثلة في العاصمة المؤقتة عدن تنديدا بتردي خدمة التيار الكهربائي.



وفي محافظة حضرموت قالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن المحتجين أغلقوا الخط الدولي بمديرية الريدة وقصيعر، الرابط بين اليمن وسلطنة عمان، واشعلوا إطارات السيارات التالفة، ما تسبب بتوقف حركة السير.



وطالب المحتجون بوضع حلول لارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي في المديرية، التي وصلت إلى ثلاث ساعات انقطاع مقابل ساعة واحدة تشغيل، في ظل ارتفاع درجة الحرارة.



وأشارت المصادر إلى أن أمن مديرية الريدة وقصيعر، تدخل لفض الاحتجاجات، وقام بفتح الطريق الدولي أمام المسافرين.



وفي العاصمة المؤقتة عدن، التي تشهد احتجاجات لليوم الثالث على التوالي، أغلق محتجون اليوم الثلاثاء، شوارع رئيسية في مدينة كريتر بمديرية صيرة، احتجاجا على تردي خدمة الكهرباء.



ومساء الاثنين، قالت مؤسسة الكهرباء في عدن إنه يتم التحضيرات الفنية استعداداً لرسو سفينة وقود الديزل بميناء الزيت، وعقب الانتهاء سيتم ضخ الوقود للخزانات وتعبئة الناقلات في مسكب منشأة النفط بالبريقة ليتم نقلها تباعاً لمحطات توليد الكهرباء المتوقفة كلياً منذ أكثر من 24 ساعة.



وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن كمية الوقود التي سيتم ضخها حالياً تقدر بثلاثة الف طن كدفعة عاجلة تسهم بإعادة المحطات للخدمة.



وأضافت "نؤكد أن استقرار الخدمة سيكون يوم غداً وذلك بعد اكتمال فحص الوقود وضخه لخزانات النفط ومن ثم نقله تباعاً للمحطات، ورفع الطاقة الإنتاجية للحد الاعلى".



وتشهد المحافظات الجنوبية والشرقية، موجة حر شديدة، تزامنا مع تردي خدمة التيار الكهربائي، وسط اتهامات بوجود فساد كبير في ملف استيراد الوقود الخاص بمحطات الطاقة.

