شكرا لبحثكم عن خبر غداً الاحد..الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي واليمن في الدوحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الدوحة : يعقد في العاصمة القطرية الدوحة، غداً الاحد، الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجمهورية اليمنية ويناقش الاجتماع الذي يعقد على هامش اجتماع المجلس الوزاري الـ 160 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والانسانية. ووصل وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم للمشاركة في الاجتماع، وكان في استقباله بمطار حمد الدولي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية سلطان بن المريخي، وسفير اليمن لدى الدوحة راجح بادي.

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