"العليمي" يشدد على أهمية الضغوط والقرارات الدولية العقابية ضد مليشيات الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، الأحد، على أهمية الضغوط، والقرارات الدولية العقابية ضد المليشيات الحوثية.



جاء ذلك خلال استقباله سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن ستيفن فاجن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



واستعرض اللقاء التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ومستجدات الوضع اليمني، والتطورات الإقليمية، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، سفير الولايات المتحدة أمام المستجدات المحلية، بما في ذلك الاصلاحات الاقتصادية والإدارية التي يقودها المجلس والحكومة، والدعم الدولي المطلوب لتعزيزها على مختلف المسارات.



وتطرق العليمي إلى الانتهاكات الأخيرة للمليشيات الحوثية الإرهابية لحقوق الإنسان، التي طالت عشرات الناشطين والموظفين الدوليين، والأمميين، في تقويض مستمر لفرص التهدئة والسلام، وتعميق المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.



وأكد الرئيس أهمية الضغوط، والقرارات الدولية العقابية ضد المليشيات الحوثية، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

