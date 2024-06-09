عدن.. الخدمة المدنية تعلن موعد بدء إجازة عيد الأضحى المبارك

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1445.



وجاء في بيان الوزارة "تبدأ الإجازة يوم 9 ذو الحجة وتنتهي يوم 13 ذو الحجة، ويلحق يوم الخميس تاريخ 14 ذو الحجة بالإجازة تعويضاً عن يوم السبت (يوم عرفة)".



وأوضح البيان أن "نهاية الإجازة تتصل بيومي الراحة الأسبوعية لذلك سيكون الدوام يوم الأحد تاريخ 17 ذو الحجة 1445هـ الموافق 23 يونيو 2024م".



يأتي ذلك وفقاً لما ورد بالقانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية واستناداً إلى القانون رقم (19) لسنة 1991 بشأن الخدمة المدنية والتامينات ولائحته التنفيذية، وفق البيان.

