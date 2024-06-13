شكرا لبحثكم عن خبر العليمي يعلن عن مفاجأة سعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي عن وصول دفعة جديدة من #المنحة_السعودية لدعم الموازنة العامة إلى #البنك_المركزى في #عدن وأكد رئيس مجلس القيادة بأن الدفعة الجديدة سيكون لها أبلغ الأثر في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين، ومواجهة الاحتياجات الخدمية، والإنسانية المتزايدة

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