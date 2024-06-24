شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 115 شركة

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نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على انخفاض بنسبة 0.3 %، عند 11697 نقطة، وبتداولات بلغت 8.699 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 292.439 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.116 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 115 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 109، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، مياهنا، وعذيب للاتصالات، وجازادكو، وسلامة، والصناعات الكهربائية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، سينومي ريتيل، والمواساة، وأكوا باور، وذيب، وسليمان الحبيب، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 26777 نقطة، وبتداولات بلغت 30.851 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.497 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.734 مليار ريال.وارتفعت أسهم 21 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 33، من بين 89 شركة مدرجة في السوق الموازية.