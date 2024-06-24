عمرو دياب في حفل غنائي ضخم بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيًا في بوليفارد سيتي بالعاصمة السعودية الرياض، يوم 18 يوليو المقبل، ضمن سلسلة حفلات "جولة المملكة".

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة والتي يحبها الجمهور. ويستعد عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي كبير في مراسي الساحل الشمالي، يوم 29 يونيو المقبل، بمشاركة الدي جي العالمي آدم بورت. وكان عمرو دياب، أحيا حفلين في موسم عيد الأضحى

، الأول في بيروت السبت 15 يونيو، والثاني الثلاثاء 18 يونيو، في أرينا كوكاكولا دبي.

وطرح الهضبة قبل عيد الأضحى مباشرة أغنيتين هما "الطعامة" و"تتحبي" وتصدرتا تريند يوتيوب وتريند موقع التواصل الاجتماعي إكس. أغنية "الطعامة" من كلمات تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم. أما أغنية "تتحبي" من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد يحيى، ميكس وماستر أمير محروس.

كانت قد أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن الجدول الرسمي للبطولة التي ستقام هذا الصيف في العاصمة السعودية الرياض.

وتمتد المنافسة لثمانية أسابيع في الفترة من 3 يوليو إلى 25 أغسطس 2024.

وجاء الجدول الزمني للبطولة كالأتي:

الأسبوع الأول:

لعبة League of Legends

لعبة Mobile Legends: Bang Bang

لعبة DOTA 2

الأسبوع الثاني:

لعبة DOTA 2

لعبة Mobile Legends: Bang Bang

لعبة Free Fire

الأسبوع الثالث:

لعبة DOTA 2

لعبة Counter-Strike 2

لعبة PUBG Mobile

الأسبوع الرابع:

لعبة Overwatch 2

لعبة Mobile Legends: Bang Bang

لعبة PUBG Mobile

الأسبوع الخامس:

لعبة Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

لعبة Honor of Kings

لعبة Apex Legends

الأسبوع السادس:

لعبة Street Fighter 6

لعبة Fortnite

لعبة Teamfight Tactics

الأسبوع السابع:

لعبة EA Sports FC 24

لعبة Starcraft II

الأسبوع الثامن:

لعبة Rocket League

لعبة TEKKEN 8

لعبة PUBG Battlegrounds

لعبة ESL R1

يذكر أن مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية “EWCF” Esports World Cup Foundation أعلنت عن قيمة الجوائز المالية المقدمة خلال النسخة الأولى من "كأس العالم للرياضات الإلكترونية" والمُقامة بمدينة الرياض.

وسيحصل المشاركون على 60 مليون دولار، لتصبح الجائزة الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.