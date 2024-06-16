هيئة بحرية: تقارير عن انفجارين قرب سفينة قبالة ساحل المخا باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الأحد إن سفينة على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي المخا في اليمن أبلغت عن انفجارين بالقرب منها.



وأضافت، أن السفينة وطاقمها بخير وفي الطريق إلى الميناء التالي، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في الأمر.



وفي وقات سابق اليوم، قالت القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية إنها أنقذت طاقم ناقلة البضائع السائبة توتور المملوكة لشركة يونانية وترفع علم ليبيريا بعد أن استهدفها الحوثيون في 12 يونيو حزيران في البحر الأحمر.



وأضافت البحرية الأمريكية إن البحارة التابعين لحاملة الطائرات دوايت دي أيزنهاور قاموا بنقل الطاقم جوا يوم السبت، مضيفة أن بحارا مدنيا ما زال مفقودا.



وتسبب الهجوم، الذي وقع بالقرب من ميناء الحديدة اليمني، في تسرب كبير للمياه وأضرار في غرفة المحرك مما جعل الناقلة توتور غير قادرة على الإبحار.



وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم السبت إنه تم إجلاء طاقم السفينة التي تنجرف في البحر الأحمر.

مساء السبت، أعلن الجيش الأميركي أن طاقم سفينة شحن أوكرانية أصيبت بصواريخ أطلقها الحوثيون من اليمن قد غادرها بعد عجزه عن إخماد الحريق الناجم من الهجوم.



وقالت القيادة العسكرية المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) -في بيان على منصة إكس- “استهدف الحوثيون المدعومون من إيران سفينة “إم-في فيربينا”، وهي ناقلة بضائع تملكها أوكرانيا وتشغلها بولندا وترفع علم بالاو، بهجومين منفصلين بصاروخين، مما أدى إلى نشوب حرائق على متنها”.



وأضافت أن الطاقم أصدر نداء استغاثة، وقد قدمت سفينة “إم-في آنا ميتا” الأميركية المساعدة، واستعادت البحارة ونقلتهم إلى بر الأمان، حيث ترك طاقم البحارة السفينة بسبب استمرار الحرائق وعدم القدرة على السيطرة عليها. وأصيب بحار بجروح خطيرة في الهجوم قبل الإعلان عن وفاته لاحقا.



وذكرت سنتكوم أن الفرقاطة الإيرانية “جمران” كانت على بُعد 8 أميال بحرية من “إم-في فيربينا” ولم تستجب لنداء الاستغاثة.



وتابع البيان الأميركي قائلا إن “سلوك الحوثيين الخبيث والمتهور يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض البحارة للخطر، سنواصل العمل مع شركائنا لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية”.



وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجمات بصواريخ وزوارق بحرية صغيرة استهدفوا بها السفينة في إطار حملتهم المستمرة التي يقولون إنها تدعم الفلسطينيين وتركز على السفن المتجهة إلى إسرائيل.

المصدر: يمن شباب نت+ رويترز