توقيف أربعة أشخاص في بريطانيا لاقتحامهم حديقة منزل رئيس الوزراء

أعلنت الشرطة البريطانية أنّها أوقفت أربعة أشخاص لاقتحامهم حديقة منزل رئيس الوزراء ريشي سوناك في شمال إنكلترا، في واقعة تأتي في خضمّ الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 4 تمّوز.

واكدت الشرطة في بيان انه "ألقينا القبض على أربعة أشخاص في منزل رئيس الوزراء في دائرته الانتخابية (شمال يوركشاير) بعد ظهر اليوم".

وأضافت أن عناصر الشرطة ضبطوا "الرجال الأربعة في غضون دقيقة واحدة من دخولهم" العقار الواقع في بلدة كيربي سيغستون.

وأوضحت الشرطة أنّ المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 20 و52 عاماً ويتحدرون من مدن بريطانية مختفلة، مشيرة إلى أنّهم "ما زالوا رهن الاحتجاز والتحقيقات جارية".

وأوقف الرجال الأربعة بشبهة التعدّي على ممتلكات الغير.