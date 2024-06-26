شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فى مجال الطاقة: استراتجية مصر 2040 تضمن عدم تكرار أزمة تخفيف الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور حافظ سلماوى الخبير في مجال الطاقة ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن استراتجية 2040 تعتبر من الحلول التي تنفذها الدولة على المدى البعيد وتضمن عدم تكرار أزمة تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية الناتجة عن نقص امدادات الوقود.

وأوضح سلماوى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن استراتجية مصر 2040 للطاقة تستهدف إنشاء احتياطي استراتيجي من الوقود يسمح للدولة بالتعاقد في الأوقات التي تنخفض فيها الأسعار ويتم تخزينها للاستفادة منها في الأوقات التي ترتفع فيها الأسعار نتيجة زيادة الطلب على الغاز لمواجهة التغيرات المناخية.