شكرا لبحثكم عن خبر شاهد..اعتقال عارضة أزياء بعد ظهورها في صور بدون حجاب في المكلا بشرق اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

من ريام محمد مخشف

عدن 22 يونيو 2024 ( رويترز )

قال مصدران مقربان من عارضة الأزياء اليمنية، خلود باشراحيل، لرويترز إن الشرطة بمحافظة حضرموت اليمنية احتجزتها هي وزوجها بعد ظهورها في مجموعة صور معه بدون حجاب أو عباءة.

وذكر المصدران أن الشرطة ترفض إطلاق سراح عارضة الأزياء وزوجها بعد ظهورها في مجموعة من اللقطات المصورة والصور في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بدون ارتداء الحجاب او العباءة التي ترتديها معظم النساء في اليمن. وأضافا أن السلطات لم توجه لهما اتهامات بعد.

وتقع حضرموت بجنوب شرق اليمن ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا

ولم يصدر بعد تعليق من السلطات الأمنية في المكلا عاصمة حضرموت بشأن اعتقال خلود باشراحيل. وقال المصدران إن عارضة الأزياء احتجزت ثاني أيام عيد الأضحى.

ودعت خلود باشراحيل في تسجيلات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي إلى "التحرر ورفض الأفكار التقليدية والمتشددة" كما أعلنت مؤخرا أنها قررت خلع الحجاب. وأثارت الصور والمقاطع المصورة جدلا واسعا.

وفي عام 2021، حكمت محكمة تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء على عارضة الأزياء والممثلة اليمنية انتصار الحمادي وثلاث نساء أخريات بالسجن بعد إدانتهن بارتكاب "فعل فاضح".