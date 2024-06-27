بسعر فائدة 18 بالمائة.. البنك المركزي يعلن فتح مزادين لأذون الخزانة وسندات الخزينة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الأربعاء، عن فتح مزادين لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل (1 سنة) وسندات خزينة بأجل (3 سنوات)، وفقا لوكالة سبأ.

وحدد الاعلان قبول عطاءات المشاركين يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024م حيث يبدأ المزاد في الساعة التاسعة والنصف صباحاً ويغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا في نفس اليوم بشكل تنافسي بحسب نسب العوائد المقدمة بحيث يستطيع كل مشارك تقديم عطاءاتهم بنسب مختلفة.

واشترط الإعلان القيمة المبدئية الكلية للمزاد 10 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة، بحيث يستطيع المشاركون إرسال أكثر من عطاء بعوائد مختلفة اقصاها 18% بالنسبة في اذونات الخزانة وإرسال أكثر من عطاء بعوائد مختلفة ما بين 18% و 20% في سندات الخزينة.

وذكر الإعلان ان الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين هو 50 مليون ريال يمني، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات ال 50 مليون.

وحدد الاعلان سعر الفائدة السنوي ب 18% في اذونات الخزانة و20% في سندات الخزينة وبحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية.