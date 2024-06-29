الصحة العالمية: أكثر من 10 آلاف فلسطيني بحاجة إلى الإجلاء الطبي من غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق يساريفيتش "إن هناك أكثر من 10 آلاف فلسطيني بحاجة إلى الإجلاء، وتلقي الرعاية الطبية خارج غزة".

وأكد يساريفيتش خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة جنيف السويسرية، الجمعة، "أن 6 آلاف منهم يعانون من الصدمات، وأكثر من ألفين يعانون من أمراض مزمنة".

وأشار إلى أنه منذ إغلاق معبر رفح، لم تتم أي عملية إجلاء طبي حتى أمس الخميس، حيث تم إجلاء 21 طفلا مصابا بالسرطان.

ورحب بأول عملية إجلاء طبي لـ21 طفلا مصابا بالسرطان من قطاع غزة منذ إغلاق معبر رفح في 7 مايو الماضي.. مشدداً على ضرورة إعادة فتح معبر رفح وأي معبر حدودي آخر لإخراج المرضى حتى تظل حياتهم آمنة.