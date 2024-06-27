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أبين.. الشرطة تضبط متهمين بجريمة إطلاق النار ومقاومة الأجهزة الأمنية

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المنامة - ياسر ابراهيم - ضبطت أجهزة الشرطة بمحافظة أبين، الأربعاء، متهمين بجريمة إطلاق النار واصابة شخص في العقد الرابع من عمره ومقاومة السلطات.

وأوضحت شرطة محافظة أبين أن المتهمين المضبوطين قاما بإطلاق النار في منطقة الشيخ عبدالله بمديرية زنجبار على أحد المواطنين وتسببا بإصابته، بالإضافة إلى مقاومة السلطات أثناء عملية ضبطهما.

وأشارت الشرطة، قامت بإسعاف المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وحجز المتهمين المضبوطين للإجراءات القانونية فيما لازالت اجراءات البحث والمتابعة لضبط منهم ثالث شارك في عملية إطلاق النار. وفقا لموقع "الثورة نت" التابعة للحكومة الشرعية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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