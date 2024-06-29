اليمن يوقّع اتفاقية تفاهم مع الشركة الصينية للطاقة والمعدات الكهربائية

المنامة - ياسر ابراهيم - وقعت الحكومة اليمنية، اليوم، بمقاطعة شينجيانع الصينية، مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية للطاقة والمعدات الكهربائية (TBEA Co., lTD)، وفقا لما أوردته وكالة سبأ الحكومية.

وتنص مذكرة التفاهم التي وقعها سفير اليمن لدى الصين الدكتور محمد الميتمي، بحضور رئيس الشركة، وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، جانغ سين، على إحياء وتجديد وتطوير العلاقات اليمينة- الصينية في مجالات الطاقات التقليدية والمتجددة والمعدات الكهربائية، وفي مختلف المجالات التي تقع تحت نطاق وتخصص الشركة.

وثمن السفير الميتمي، عزم الشركة الصينية ودعمها لليمن من خلال تنفيذ برامج في المجالات التي تحتاجها اليمن بشكل ملح وعاجل.. معبراً عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز وتطوير العلاقات الصناعية لما فيها مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

فيما أكد جانغ سين، دعمه القوي لمساهمة الشركة في برامج إعادة إعمار اليمن، وتسهيل وصول اليمن للمؤسسات في الصين للحصول على المساعدات والقروض الميسرة.

وابدى المسؤول الصيني، استعداد الشركة لإرسال فريق فني لليمن لتدريب الكوادر اليمنية على تكنولوجيا الطاقة والمعدات الكهربائية، واستقبالهم في مقرات الشركة في مختلف المدن الصينية.

الجدير ذكره، أن الشركة الصينية للطاقة والمعدات الكهربائية، هي واحدة من أربع كبريات الشركات الصناعية في الصين في مجال الطاقة، وتعتبر شركة رائدة في تكنولوجيا الطاقة والمعدات الكهربائية حيث بلغ ناتجها الإجمالي للعام المنصرم 35.7 مليار دولار وتعمل في نحو 39 بلدا حول العالم.