شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير، والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على الطريق الواصل بين الليث وجازان، وقد تصل الى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.في حين لا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، كما يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية.الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم /ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر، ويصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.حالة البحر: خفيف الموج.