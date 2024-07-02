شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 17 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على أجزاء من قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

استهداف تجمع للفلسطينيين

37900 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 269 على التوالي إلى 37900 شهيدًا ونحو 87060 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 23 فلسطينيًا وإصابة 91 بجروح، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء لم يتمكنوا من انتشالهم، لعدم توافر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل معدات الإنقاذ من تحت المنازل والبنايات المدمرة.

الدمام - شريف احمد - استشهد 17 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأوروبي باستشهاد 7 فلسطينيين على الأقل، بينهم طفلة، في القصف العنيف والمتواصل على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.كما استشهد 4 فلسطينيين في قصف شرق مدينة رفح، التي تتعرض لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي.وفي مدينة غزة، استشهد 5 فلسطينيين في قصف استهدف تجمعًا للفلسطينيين في شارع الجلاء.كما أفاد مستشفى العودة بمخيم النصيرات، باستشهاد فلسطيني في قصف مدفعي استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.