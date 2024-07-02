شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي العهد يهنئان سامانثا موستين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة سامانثا موستين الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية حاكماً عاماً لكومنولث أستراليا.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب كومنولث أستراليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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ولي العهد يهنئ

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة سامانثا موستين الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية حاكماً عاماً لكومنولث أستراليا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب كومنولث أستراليا الصديق المزيد من التقدم والرقي.