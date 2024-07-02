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الملك سلمان وولي العهد يهنئان سامانثا موستين

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الرياض - محمد الوسيري - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة سامانثا موستين الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية حاكماً عاماً لكومنولث أستراليا.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب كومنولث أستراليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة سامانثا موستين الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية حاكماً عاماً لكومنولث أستراليا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب كومنولث أستراليا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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