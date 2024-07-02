شكرا لقرائتكم خبر عن السواحة يبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع "أمازون كلاود" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله بن عامر السواحة، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، مع الرئيس التنفيذي لشركة أمازون كلاود، مات غارمان، وعدد من القيادات العليا في الشركة، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة استثمارات الشركة في المناطق السحابية فائقة السعة، ما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة والمنطقة بأكملها. تعزيز البنية التحتية الرقمية تأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية والتكنولوجية التي تسهم في دفع تنمية الاقتصاد الرقمي والابتكار في المنطقة.

