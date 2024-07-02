شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخ قادر على حمل رأس حربي ضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختبرت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا تكتيكيًا جديدًا قادرًا على حمل رأس حربي كبير جدًا، حسبما ذكر تقرير إعلامي رسمي اليوم الثلاثاء، بعد يوم من إعلان كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخين، وأن أحدهما قد يكون فشل.

وأطلقت كوريا الشمالية بنجاح صاروخ "هواسونج11- دي إيه5-ر4" القادر على حمل رأس حربي كبير الحجم من فئة 5ر4 طن يوم الاثنين، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. استقرار التحليق ودقة الضرب وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "أجري اختبار إطلاق النار بصاروخ مزود برأس حربي ثقيل، محاكاة للتحقق من استقرار التحليق ودقة الضرب في أقصى مدى يبلغ 500 كيلومتر، والحد الأدنى للمدى يبلغ 90 كيلومترًا".

وأضافت أن البلاد ستجري اختبارًا آخر للصاروخ في يوليو "للتحقق من خصائص التحليق ودقة الضرب وقوة انفجار الرؤوس الحربية الكبيرة جدًا على المدى المتوسط البالغ 250 كيلومترًا". انفجار الصاروخ الثاني وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية يوم الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين في اتجاه الشمال الشرقي من منطقة غربية.

وحلق أحدهما نحو 600 كيلومتر قبل أن يهبط في البحر الشرقي، لكن الآخر اجتاز نحو 120 كيلومترًا فقط قبل أن يختفي أثره من الرادار.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الصاروخ الثاني حلق على ما يبدو بشكل غير طبيعي خلال المرحلة المبكرة من رحلته، وأنه إذا انفجر في الجو فقد يكون حطامه قد سقط في داخل الأراضي الكورية الشمالية.