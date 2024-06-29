وزارة الداخلية تعلن ضبط 74 جريمة خلال شهر يونيو في محافظة "لحج" 

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، السبت، عن تمكن الأجهزة الأمنية في محافظة لحج جنوبي البلاد، من ضبط 74 جريمة وحادثة غير جنائية من أصل 78 جريمة مسجلة خلال شهر يونيو الجاري 2024.

وأوضح الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في تقريره الشهري عن الحالة الأمنية، أنه تم رصد خلال يونيو الجاري 72 جريمة بالإضافة إلى 6 حوادث غير جنائية ضبطت منها 74 جريمة وحادثة غير جنائية.

وحسب التقرير الأمني، فقد بلغت نسبة ضبط الجريمة في المحافظة 95 بالمائة.. مشيراً الى ضبط 72 متهما بارتكاب تلك الجرائم من أصل 86 متهما وبنسبة ضبط بلغت 82 بالمائة.

واشار التقرير، الى أن 35 جريمة من الجرائم المضبوطة خلال شهر يونيو أحيلت إلى النيابة، وجريمة أخرى أحيلت إلى جهات أخرى متخصصة ، و 25 جريمة انتهت بالصلح والتنازل من المجني عليهم.

ونوه التقرير إلى أن 6 جرائم تم إيقاف الإجراءات فيها، و5 جرائم مازالت إجراءات البحث والتحري والمتابعة مستمرة لكشف ملابساته، وضبط المتهمين وإحالتهم للإجراءات القانونية، و4 جرائم قيدت ضد مجهول، و جريمتين مازالت قيد الإجراءات.