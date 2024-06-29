مصرع 4 عناصر من المليشيات الحوثية الارهابية بينهم قياديين شمال تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - لقى أربعة عناصر من المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة ايرانياً، مصرعهم وأصيب 3 أخرين في مواجهات مع الجيش بجبهة عصيفرة شمال مدينة تعز.

ونقلت وكالة "سبأ" عن نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز العقيد عبد الباسط البحر قوله، إن قائد جبهة عصيفرة ومدير السجن المركزي للمليشيات، وقائد سرية وكتيبة هندسة للمليشيات، واثنين من العناصر لقوا مصرعهم، وأصيب 3 أخرين في مواجهات مع الجيش في جبهة عصيفرة.

واشار البحر، الى ان قوات الجيش افشلت عملية تسلل قامت بها عناصر من المليشيات الحوثية الارهابية الى مواقع الجيش، وكبدتهم خسائر فادحة في الارواح والمعدات قبل أن يلوذ بقية العناصر بالفرار.