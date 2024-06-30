شكرا لبحثكم عن خبر الكويت تقدم لليمن ثلاث طائرات مدنية ومحركين والعليمي يثمن يشيد بمواقفها المشرفة تجاة بلادنا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن:

قدمت دولة الكويت الشقيقة دعمها لليمن بثلاث طائرات مدنية ومحركي طائرة..

وغرد فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور . رشاد العليمي ، بصفحتة على منصة اكس

قائلا : '‏باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني، أعرب عن عظيم الشكر لأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وولي عهده، وحكومته والشعب الكويتي الشقيق، على توجيهاته الكريمة بدعم الخطوط الجوية اليمنية بثلاث طائرات، ومحركين

واضاف : يمثل هذا الدعم الكريم، إضافة مهمة إلى سجل حافل بمواقف دولة الكويت المشرفة، وتدخلاتها الإنسانية السخية في مختلف المراحل والظروف إلى جانب شعبنا اليمني، وقيادته السياسية، وحرصها المخلص على تحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام، والأمن والاستقرار، والتنمية.