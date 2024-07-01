شكرا لبحثكم عن خبر مأرب: مصرع عشرات الحوثيين خلال تصدي قوات العمالقة الجنوبية لهجوم على الجفرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية

لقي العشرات من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم خلال تصدي قوات العمالقة الجنوبية لهجوم شنته المليشيات صباح اليوم الإثنين على منطقة الجفرة، بمديرية العبدية، جنوب محافظة مأرب.

واندلعت الاشتباكات العنيفة صباح اليوم، عند محاولة الحوثي الهجوم على جبل عراش في منطقة الجفرة بمديرية العبدية، جنوب محافظة مأرب، مستخدمًا قذائف المدفعية والطيران المسير والأسلحة المتوسطة، ولكن قوات العمالقة تعاملت مع الهجوم الحوثي بحزم.

وأجبرت قوات العمالقة الجنوبية مليشيا الحوثي الإرهابية على التراجع، بعد أن سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، وباءت محاولتها في التقدم بالفشل الذريع.

وكانت قوات العمالقة الجنوبية قد تصدت يوم أمس لهجوم حوثي مصحوب بالقصف الصاروخي والمدفعي في الساحل الغربي، ولقي معظم المهاجمين الحوثيين حتفهم، وتراجعوا بهزيمة مذلة.