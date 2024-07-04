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الحلبوسي يستقبل بارزاني

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لحزب تقدم في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، ان رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، استقبل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والوفد المرافق له".

ويجري بارزاني زيارة الى بغداد منذ يوم امس اجرى خلالها عدة زيارات ولقاءات مع القوى السياسية العراقية وتباحث فيها حل الخلافات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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