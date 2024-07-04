شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث إيصال المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار بغزة والان نبدء بالتفاصيل

دعم السعودية لغزة

الدمام - شريف احمد - التقى سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع السنوي للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.وجرى خلال اللقاء بحث أهمية إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لقطاع غزة، وضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.حضر اللقاء، صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، وسعادة مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.