شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج "نخبة مكة " لتأهيل الخريجين المتميزين وتطوير الكفاءات الوطنية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن إطلاق برنامج "نخبة مكة"، والذي يستهدف الخريجين المتميزين من الجامعات السعودية، بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية للمشاركة في تطوير مكة المكرمة وتحقيق أهداف المملكة في خدمة ضيوف الرحمن بحلول عام 2030.
تسعى الهيئة الملكية إلى تطوير وصقل الكفاءات الوطنية لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في مكة المكرمة من خلال الإرشاد والتوجيه في مختلف الأعمال والأنشطة.
يتضمن البرنامج تقييمًا شاملاً لقدرات المشاركين، يتبعه رحلة تطويرية مثرية تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج لتنمية المهارات والمعرفة والقدرات بما يتوافق مع توجهات الأعمال.
يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وخريج درجتي البكالوريوس أو الماجستير لعامي 2023-2024، في التخصصات المحددة، ومن مؤسسات تعليمية معتمدة من وزارة التعليم، وألا يتجاوز عمر المتقدم 26 سنة لحملة البكالوريوس و28 سنة لحملة الماجستير، بمعدل تراكمي لا يقل عن 4 من 5 أو ما يعادلها، وأن يكون متفرغًا للبرنامج بشكل كامل مع إجادة اللغة الإنجليزية.
التعاون والتكامل لتحقيق التنمية: تؤكد الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أنها تعمل وفق رسالتها وأهدافها بالتعاون والتكامل مع القطاعات الشريكة للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب، بما يحقق مستهدفات التنمية في مكة المكرمة.
تطوير الكفاءات الوطنية ودعم الاقتصاديهدف برنامج "نخبة مكة" إلى مواءمة التخصصات العلمية مع احتياجات الهيئة الملكية، وتأهيل خريجين بمستوى عالٍ من الاحترافية والتخصص لمدة عام كامل.
تسعى الهيئة الملكية إلى تطوير وصقل الكفاءات الوطنية لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في مكة المكرمة من خلال الإرشاد والتوجيه في مختلف الأعمال والأنشطة.
إعداد الخريجين لسوق العملأشارت الهيئة إلى أن معايير القبول مرنة تساهم في استقطاب المتميزين من الخريجين في المجالات الهندسية، التقنية، التسويق، المالية، القانونية وغيرها، وتأهيلهم من خلال رحلة تطويرية متكاملة مصممة بناءً على أفضل الممارسات العالمية.
يتضمن البرنامج تقييمًا شاملاً لقدرات المشاركين، يتبعه رحلة تطويرية مثرية تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج لتنمية المهارات والمعرفة والقدرات بما يتوافق مع توجهات الأعمال.
مسارات البرنامج وشروط التقديميمتد البرنامج لمدة 12 شهرًا، ويشمل أربعة مسارات: المسار السلوكي لتطوير المهارات السلوكية، المسار التقني لتنمية المهارات التقنية، المسار التنظيمي لتوحيد منهجيات العمل مع القيم والكفاءات السلوكية، والمسار الإداري للتأهيل المعرفي بأدوار ومسؤوليات قطاعات الهيئة الملكية.
يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وخريج درجتي البكالوريوس أو الماجستير لعامي 2023-2024، في التخصصات المحددة، ومن مؤسسات تعليمية معتمدة من وزارة التعليم، وألا يتجاوز عمر المتقدم 26 سنة لحملة البكالوريوس و28 سنة لحملة الماجستير، بمعدل تراكمي لا يقل عن 4 من 5 أو ما يعادلها، وأن يكون متفرغًا للبرنامج بشكل كامل مع إجادة اللغة الإنجليزية.
التعاون والتكامل لتحقيق التنمية: تؤكد الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أنها تعمل وفق رسالتها وأهدافها بالتعاون والتكامل مع القطاعات الشريكة للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب، بما يحقق مستهدفات التنمية في مكة المكرمة.