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"وقاء".. برنامجاً تدريبياً لدعم مهارات التحقق الوبائي لأمراض الصحة الحيوانية

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حذيفة القرشي- جدة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نظّم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" برنامجاً تدريبياً حول أساليب التحقق الوبائي لأمراض الصحة الحيوانية، بمشاركة 21 متدربًا من مختلف فروع المركز بالمملكة، وذلك في مدينة جدة.
واستهدف البرنامج الممارسين البيطريين بفروع المركز بالمناطق، حيث استعرض المفاهيم الأساسية للوبائيات واستخدامها في التحقق الوبائي، ومفاهيم التحقق الوبائي لأمراض الصحة الحيوانية، فيما اشتمل على تطبيق المهارات الأساسية للتحقق الوبائي لبؤر الأمراض وتعريفها، وكذلك تحديد المسببات المرضية ومصادر العدوى.
برنامجاً تدريبياً لدعم مهارات التحقق الوبائي لأمراض الصحة الحيوانية
برنامجاً تدريبياً لدعم مهارات التحقق الوبائي لأمراض الصحة الحيوانية

ويحرص مركز وقاء على تنمية مهارات وقدرات المنسوبين بشكل مستمر من خلال إقامة الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات الوقاية والمكافحة من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، سعيًا إلى تعزيز الصحة النباتية والحيوانية بالمملكة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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