شكرا لقرائتكم خبر عن رقصة "المجرور" و"المزمار" تجذب زوار المخيم الكشفي العالمي في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك أعضاء الوفد الكشفي السعودي في المخيم الكشفي الإسلامي الدولي الثالث، الذي يُعقد حالياً في مخيم ستراك بمدينة هيوستن بولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، خلال فعالية "الليلة العالمية" التي أقيمت، أمس الأربعاء، لتبادل الثقافات بين المشاركين، قدم الوفد نماذج من الرقصات الشعبية الشهيرة في المملكة.



بدأت الفعالية بأداء العرضة السعودية على أصوات قرع الطبول، مرددين أبياتاً شعرية وطنية حماسية. ثم قدموا رقصة "المجرور" مرتدين الزي التقليدي القال والمقصب والمحزم، تلا ذلك رقصة "المزمار" الشهيرة في المنطقة الغربية من المملكة، واختتموا الفقرة برقصة "العزاوي" التي تشتهر بها منطقة جازان.



كما تضمن العرض تقديم أشهر الأزياء الشعبية النسائية السعودية، وتوزيع القهوة السعودية على الجمهور مع بعض أنواع التمور التي تشتهر بها المملكة.ولم يقتصر العرض على ذلك، بل شمل أيضاً تقديم بعض الأكلات والحلويات الشعبية المميزة لمناطق ومحافظات المملكة المختلفة.