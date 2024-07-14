حضرموت.. قبائل الحموم تمدد مُهلتها للسلطة المحلية والعسكرية الثانية أسبوع لتنفيذ مطالبها 

المنامة - ياسر ابراهيم - مددّت قبائل الحموم مهلتها للسلطة المحلية في حضرموت والمنطقة العسكرية الثانية لمدة أسبوع لتنفيذ مطالبها، وإيقاف استحداث معسكر في منطقة رأس باغشوة، بمديرية الديس الشرقية.

وقال مصدر قبلي لـ"يمن شباب نت"، إن قبائل الحموم أجّلت التصعيد الذي كان مقرر، يوم السبت 13 يونيو الجاري، لمدة أسبوع على أن يتم اجتماع موسع لمقادمة الحموم السبت القادم، لمناقشة الأمر.

وأكد المصدر، أنه في حال لم تنفذ مطالب أبناء الحموم والديس الشرقية خلال الأسبوع الجاري، فإنه سيتم يوم السبت القادم تحديد موعد التصعيد والاحتشاد.

وكانت قبائل الحموم وأبناء الديس الشرقية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، منح السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية ثلاثة أيام، لتنفيذ مطالبها، مالم ستقوم بدعوة جميع قبائل ومقادمة حضرموت للاحتشاد في منطقة باغشوة بالديس الشرقية.

ويطالب أبناء قبائل الحموم وأهالي منطقة رأس باغشوة، بإيقاف أي استحداثات وإنشاء معسكر في منطقة رأس باغشوة، على أن "الموقع يعتبر المنتزه والمتنفّس الوحيد لأهالي المنطقة".

كما تطالب القبائل بافتتاح مطار الريان، وإيجاد حلول لمعاناة الصيادين في منطقة القرن والديس الشرقية، وما يتعرضون له من حظر تجوال ومضايقات ومصادرة لمعداتهم من قبل خفر السواحل في المنطقة.