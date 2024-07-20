محور تعز يشدد على تعميق مفاهيم الهوية الوطنية لمنتسبي الجيش والأمن

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد رئيس أركان محور تعز، اللواء عبدالعزيز المجيدي، على ضرورة تعميق مفاهيم الهوية الوطنية لدى منتسبي القوات المسلحة والأمن، لمواجهة الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية لطمس الهوية الوطنية.

جاء ذلك خلال تدشينه، اليوم السبت، البرنامج التوجيهي والمعنوي للمرحلة الثانية من العام التدريبي 2024 في قيادة محور تعز، وكافة الألوية والوحدات العسكرية التابعة له.

وعبّر رئيس أركان محور تعز، عن شكره لشعبة التوجيه المعنوي على تنظيمها لهذا البرنامج التوجيهي الذي يعزز الوعي الوطني عند منتسبي الجيش والأمن، وفقا لوكالة سبأ.

واستعرض المجيدي، دور قوات المحور في الدفاع عن محافظة تعز والتضحيات التي يقدمها الأبطال كل يوم في سبيل استعادة الدولة والدفاع عن المكتسبات والهوية الوطنية.

وأكد رئيس أركان محور تعز، أهمية الإنضباط والجاهزية القتالية لدى منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية، قائلا: إن الجيش والأمن هما صمام أمان الوطن"، مشيداً بوعي منتسبي الجيش والأمن، وإيمانهم بقضيتهم العادلة.

من جانبه، استعرض رئيس شعبة التوجيه المعنوي العقيد يحيى الريمي، الفعاليات التي يتضمنها البرنامج، والذي سينفذ بقيادة المحور وجميع الألوية والوحدات العسكرية التابعة للمحور.