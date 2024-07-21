العدوان الإسرائيلي على الحديدة.."غوتيريش" يُعرب عن قلقه ويدعو إلى تجنب الهجمات على المدنيين والبنى التحتية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ من الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على ميناء الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين (غربي اليمن)، ودعا إلى تجنب الهجمات على المدنيين والبُنى التحتية.



وذكرت الأمم المتحدة في بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام نشرته على موقعها الإلكتروني، أن غوتيريش أعرب عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية، في وقت سابق اليوم (السبت)، داخل وحول ميناء الحديدة في اليمن، تبنتها إسرائيل وقالت إنها ردا على هجمات الحوثيين السابقة على إسرائيل.



وأشار البيان إلى أن التقارير الأولية، تفيد أن الهجوم خلف عددا من القتلى وأكثر من 80 جريحا، فضلا عن وقوع أضرار جسيمة في البنية التحتية المدنية.



ودعا الأمين العام، جميع الأطراف المعنية إلى تجنب الهجمات التي يمكن أن تؤذي المدنيين وتلحق الضرر بالبنية التحتية المدنية.



وقال غوتيريش إنه لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء خطر حدوث مزيد من التصعيد في المنطقة وحث الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

