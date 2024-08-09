شكرا لقرائتكم خبر عن المهرة/مناقشة مشاريع التخرج لطلاب معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي الدفعة الثانية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



الغيضة/اعلام المعهد.

جرى بمعهد العلوم و التكنولوجيا التطبيقي بجامعة العلوم و التكنولوجيا بالمهرة مناقشة ابحاث تخرج الدفعة الثانية من طلاب التخصصات التالية (الصيدلة و المختبرات و مساعد طبيب) ، وبحضور مدير جامعة العلوم و التكنولوجيا فرع المهرة الاستاذ عمار يوسف الجبل ، و عمادة المعهد ممثلة بالدكتور عبدالله بازغيفان و الدكتور الحسن الشيباني نائب العميد لشؤون الطلاب في المعهد ,وتمت مناقشة مشاريع التخرج للعام الجامعي (1445هـ)، (2023 – 2024م)، و التي تمحورت حول عدد من أبحاث علمية تناولت مواضيع حيوية تخدم المجتمع.

و قدم الطلاب أبحاثاً طبية متخصصة ومختارة وفقاً لما يتناسب مع متطلبات السوق والمجتمع، أبحاثاً تساهم في حل بعض المشاكل الصحية والتوعوية ذات الصلة التي يعاني منها المجتمع المحلي.

و قدم طلاب المختبرات بحث عنوانه "معدل إنتشار فصائل الدم لدى المتبرعين بالدم في مستشفى الغيضة المركزي"، و قدم طلاب مساعد طبيب بحث التخرج بعنوان" قياس مدى معرفة الكادر الجراحي باجراءت الأمن و السلامة في قسم العمليات بمستشفى الغيضة"، و قدم طلاب الصيدلة بحث تخرجهم بعنوان "اثار الصرف الغير مشروع و الاستخدام العشوائي لكريمات الريتينويد

في مدينة الغيضة م. المهرة".

تكونت لجنة المناقشة من د. امير المدري مناقشا خارجياً، د. اصيل العامري مناقشا داخلياً،د.عبدالباري الزيدار مناقشا علمياً.



وخلال الجلسة استمعت لجنة المناقشة إلى ما استعرضه الطلاب في مشاريع تخرجهم من حيث الإطار العام والمنهج البحثي المتبع في المشاريع البحثية، ومناقشة الطلاب عن تفاصيل المشاريع ابتداء من العناوين وصولاً إلى النتائج والتوصيات التي توصلت اليها الطلاب في مشاريع تخرجهم، ووجهت لجنة المناقشة مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول مشاريع التخرج وقام الطلاب بالإجابة عنها،

وتعكس هذه المناقشات التزام معهد العلوم و التكنولوجيا التطبيقي بجامعة العلوم والتكنولوجيا بتعزيز التعليم التطبيقي وتشجيع البحث العلمي، مما يسهم في إعداد جيل من الخريجين القادرين على الإبداع والتميز في سوق العمل الطبي المتسارع.



وقد أشاد عميد المعهد د.عبدالله بازغيفان، بمشاريع التخرج التي قدمها الطلاب ومدى تميزها وحداثة مواضيعها التي تناولتها، مشيراً إلى أنها اتسمت بأسس البحث العلمي وتطبيقها وتنفيذها للمعارف والمهارات الطبية و العلمية التي اكتسبها الطلاب من المقررات الدراسية التخصصية خلال دراستهم متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.