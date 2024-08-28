شكرا لبحثكم عن خبر مياه السيول والأمطار تكشف عبوات ناسفة حوثية جنوب حيس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت مياه السيول والأمطار بمديرية حيس بمحافظة الحديدة عدداً من العبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية في الوديان جنوب المديرية.

وقال مواطنون، أن مياه السيول والأمطار ، أظهرت عدداً من العبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية في المناطق الزراعية والوديان.

وأكد المواطنون، أن السيول المتدفقة من وادي الجوبة كانت قد جرفت عدداً من العبوات الناسفة الحوثية إلى منطقة الحدقة جنوب حيس.

وتشكل الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في مختلف مناطق الحديدة والساحل الغربي خطراً يهدد حياة المواطنين وراح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال.