شكرا لبحثكم عن خبر محافظ العاصمة يقرر اغلاق محطات الغاز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل / محافظ عدن يصدر قرار باغلاق كافة محطات الغاز ..

أفاد وكيل محافظة عدن صلاح العاقل أن توجيهات رسمية صدرت من السيد محافظ عدن احمد حامد لملس قضت باغلاق كافة محطات الغاز التي وسط الاحياء المنزلية "كاجراء أولي".

وأوضح في تصريح خاص لمنصة عدن بلس Aden Plus ، ان بعد اغلاق تلك المحطات، سيتم الابقاء فقط على محطات الغاز التي داخل محطات الوقود التي تخضع لاجراءات السلامة والحماية الكاملة.

وأكد أن الاغلاق والقرار نفذ في هذه اللحظات في كافة محطات المنصورة ثم الشيخ عثمان وستتبع بقية المديريات هذا القرار، حتى تشكيل لجنة يوم غد حول آلية فرض التصاريح الخاصة بمحطات الغاز التي صدرت من سابق وهي بمثابة " قنابل موقوتة ".