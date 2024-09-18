اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الجنوب دعا للاضراب غداً

دعا اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الجنوب، في بيان، "عمال صيدا والجنوب إلى الإضراب في جميع القطاعات العمالية والمؤسسات، دعما لصمود أهلنا ومقاومة العدو بكل الوسائل المتاحة لدينا، وذلك على اثر الجريمة الموصوفة والغدر الخبيث من العدو الاسرائيلي تجاه المدنيين في لبنان ومحاولة ارهاب اللبنانين الذين قاوموه منذ الستينات وما زالوا، وتاييدا لقرار الاتحاد العمالي العام بالاضراب غدا".

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